İsrail parlamentosundaki Filistinli Milletvekili Tıybi'ye sözlü saldırı
İsrail parlamentosunda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in evine gitmeye çalıştığı sırada aşırı sağcı Yahudilerin sözlü saldırısına uğradı.
15.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:40
İsrail parlamentosunda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in evine gitmeye çalıştığı sırada aşırı sağcı Yahudilerin sözlü saldırısına uğradı.
Tıybi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rivlin'in evine girişi ve çıkışı esnasında aşırı sağcı Yahudilerin kendisine yönelik "Tıybi terörist", "Tıybi öl" ve "Koronavirüsten öl" sloganları attığını duyurdu.
Açıklamada Tıybi, "Provokasyon, şiddet ve zorbalık karşısında sessiz kalmayacağım. Herşeyin bir sınırı var." ifadesini kullandı.
Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri bugün Rivlin'e, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
Rivlin'in evinde gerçekleşen hükümet kurma istişareleri Kovid-19 nedeniyle bir günle sınırlandırılmıştı.
Tıybi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rivlin'in evine girişi ve çıkışı esnasında aşırı sağcı Yahudilerin kendisine yönelik "Tıybi terörist", "Tıybi öl" ve "Koronavirüsten öl" sloganları attığını duyurdu.
Açıklamada Tıybi, "Provokasyon, şiddet ve zorbalık karşısında sessiz kalmayacağım. Herşeyin bir sınırı var." ifadesini kullandı.
Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri bugün Rivlin'e, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
Rivlin'in evinde gerçekleşen hükümet kurma istişareleri Kovid-19 nedeniyle bir günle sınırlandırılmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Reuven Rivlin, Milletvekili, İsrail, Güncel
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