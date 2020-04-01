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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te dezenfeksiyon çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı iddiası

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışması yapan 6 Filistinliyi gözaltına aldığı iddia edildi.

01.04.2020 03:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 03:36
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te dezenfeksiyon çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı iddiası
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışması yapan 6 Filistinliyi gözaltına aldığı iddia edildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün güneyindeki Sur Bahir beldesine baskın düzenledi.
İsrail polisinin burada, Filistinli uzman doktorlar gözetiminde dezenfeksiyon çalışması yaptığı belirtilen 6 Filistinliyi gözaltına aldığı ileri sürüldü.
Öte yandan İsrail polislerinin Sur Bahir beldesinde muhtaç ailelere yapılan gıda yardımlarına da el koyduğu da belirtildi.
Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail polisleri, Sur Bahir'de muhtaç aileler için hazırlanmış olan gıda kolilerine el koydu. Polisler el koyma işlemi sırasında tepki gösteren halka gözyaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti." ifadelerine yer verdi.
Sur Bahir beldesi halkı, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde karantinaya girmek zorunda kalan muhtaç aileler için de yardım kampanyası düzenlemişti.
İsrail güçleri daha önce de Doğu Kudüs'te dezenfeksiyon çalışması yapan çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Kudüs, İsrail, Sur, Güncel
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