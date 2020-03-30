Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İsrail polisi Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

30.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:22
İsrail polisi Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Hizma beldesi ile Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
İsrail polisi burada dezenfekte çalışması yapan biri kadın 7 Filistiniyi gözaltına aldı.
Söz konusu Filistinlilerin gözaltına alınırken İsrail güçlerinde darbedildiği ifade edildi.
İsrail güçleri daha önce de Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Kudüs, İsrail, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İsrail polisi Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Haluk Levent ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek verdi Haberler
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Tedirgin eden senaryo: İran’da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek Haberler
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi Haberler
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi
’Hayvan pazarları yeniden açıldı’ iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi Haberler
"Hayvan pazarları yeniden açıldı" iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi
Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti’ne küfreden 3 kişi için karar verildi Haberler
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfreden 3 kişi için karar verildi
Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağdı Haberler
Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışladığı belli oldu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

00:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 00:12: Fransa'da ölü sayısı 3 bini geçti - Haber 00:12: Irak Dışişleri Bakanı Hekim ve Çavuşoğlu telefonda görüştü - Haber 00:10: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak... - Haber 00:10: ABD'nin başkenti Washington DC'de Kovid-19 nedeniyle halktan evde kalmaları istendi - Haber 23:30: Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi - Haber 22:57: Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi - Haber 22:30: Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi - Haber 22:05: Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum - Haber 21:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu - Haber 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor