28.06.2019 23:06
Haberler » Güncel » Haber

İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın yaptı

İsrail polisi İseviyye Mahallesi

- Doğu Kudüs'teki İseviyye Mahallesi'nde İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında çıkan çatışmalar İsrail polisinin kauçukla kaplanmış metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması Filistinli gençlerin taş atması Yaralanan bir kişiye müdahale edilmesi İsrail polisi, işgal altındaki...

- Doğu Kudüs 'teki İseviyye Mahallesi'nde İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında çıkan çatışmalar
İsrail polisinin kauçukla kaplanmış metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması
Filistinli gençlerin taş atması
Yaralanan bir kişiye müdahale edilmesi İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın düzenledi.
Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki İseviyye Mahallesi'nde 20 yaşındaki Muhammed Semir Ubeyd'i dün şehit eden İsrail polisi bugün mahalleye tekrar baskın yaptı.
Filistinli gençlerin İsrail polisine taşlarla karşılık vermesiyle başlayan olaylarda İsrail polisi kauçukla kaplanmış metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 20 Filistinlinin atılan gazdan etkilendiği yada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Doğu Kudüs , İsrail , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:14 Kadın çiftçiler yarışıyor bilgi ve proje yarışması
00:13 Bayburt'ta bedelli askerlerin yemin töreni
00:05 Kısa sürede büyüdü: Alevler geceyi aydınlattı
00:03 Koalisyon güçlerinden Taiz'e hava saldırısı: 7 ölü, 4 yaralı
00:01 Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali
00:01 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2019
00:00 7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti