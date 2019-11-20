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İsrail polisi Kudüs'te bir camiyi kapattı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı bir caminin kapısına kilit vurdu.

20.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:16İsrail polisi Kudüs'te bir camiyi kapattı
polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı bir caminin kapısına kilit vurdu.
Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nın karşı tarafında bulunan Er-Rasasi Mescidi, İsrail tarafından 6 aylığına kapatıldı.
İsrail polisi, bazı kısımlarının yönetimine bağlı Kudüs Eğitim Müdürlüğü tarafından ofis olarak kullanılmasını caminin kapatılmasına gerekçe gösterdi.
Filistin Devlet Televizyonu ve Filistin Milli Eğitim Müdürlüğünün Doğu Kudüs'teki ofisleri de İsrail güçlerince sabah düzenlenen baskının ardından 6 ay süreyle kapatılmıştı.
İsrail polisi ile İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına "Filistin yönetimiyle bağlantılı oldukları" gerekçesiyle baskın düzenlemişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti olarak" kabul ettiğini açıklamasının ardından İsrail makamları, Kudüs'teki Filistin kurumları ile Filistin toplumunun önde gelen isimlerine yönelik ihlal ve baskılarını arttırdı.

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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