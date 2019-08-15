Haberler» Güncel» Haber

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisi bıçakladıkları iddiasıyla Filistinli bir genci vurarak şehit etti, 2 kişiyi yaraladı.

15.08.2019 21:25 İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisi bıçakladıkları iddiasıyla Filistinli bir genci vurarak şehit etti, 2 kişiyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla ateş açarak Filistinli bir genci şehit ettiği belirtildi.
İsrail polisinin biri ağır 2 kişiyi yaraladığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralanan Filistinlilerin kimlik bilgilerine dair detaya yer verilmedi.
İsrail polisinden daha önce yapılan açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisin bıçaklandığı, bunun üzerine polislerin ateş açarak 2 Filistinliyi yaraladığı kaydedilmişti.

İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:38   Beşinci kattan düşen Eymen Gazi bebek ağır yaralandı
22:37   (geniş haber) TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI
22:37   (geniş haber) Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı
22:35   Kaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındı
22:33   33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali
22:32   Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi
22:29   Lastiği patlayan tırın dorsesinde yangın çıktı