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İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi şehit etti.

22.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:50İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi şehit etti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan haberde, şehit edilen Filistinlinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin El-Esbat Kapısı yakınlarında polislere yönelik "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edildi.
Haberde, polisin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, bir kadının da yaralandığı kaydedildi.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri ise İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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