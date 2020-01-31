İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı: 10 yaralı

İsrail
polisinin, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa
'yı basarak cemaate saldırması sonucu 10 Filistinli yaralandı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, çok sayıda Filistinli sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi.
İsrail polisi, namazdan sonra Mescid-i Aksa'daki cemaati iterek zorla dışarı çıkarmaya çalışırken Filistinliler buna tepki gösterdi.
Bunun üzerine İsrail polisi plastik mermilerle cemaatin üzerine ateş açtı.
10 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı
Mescid-i Aksa'daki sağlık kaynakları, İsrail polisinin saldırısında 10 Filistinlinin yaralandığını, 3 Filistinlinin ise Harem-i Şerif'ten çıkarken gözaltına alındığını aktardı.