İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapısında Namaz Kılanlara Saldırdı

İsrail
polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs
'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa
'nın kapısında yatsı namazı kılan Filistinlilere saldırdı.
İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasıyla başlayan gerginlik namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırılarıyla devam ediyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında yatsı namazı kılan Filistinlileri dağıttı.
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde yaralanan 4 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
İsrail polisi bugün, öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmış, ikindi ve akşam ezanlarının okunmasına izin vermemişti. - KUDÜS
Doğu Kudüs, Aksa, İsrail, 3. Sayfa
Kaynak: İHA