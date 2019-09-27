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İsrail polisi mescid-i aksa'ya giden çocuğu gözaltına aldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gitmekte olan bir çocuğu gözaltına aldı.

27.09.2019 10:29İsrail polisi mescid-i aksa'ya giden çocuğu gözaltına aldı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gitmekte olan bir çocuğu gözaltına aldı. O anlar kameralara yansıdı.
Filistin Haber Ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu Mescid-i Aksa'ya giden kapılardan birinde gözaltına aldı. İsrail polisi, çocuğu gözaltına alırken havaya da ateş açtı. Çocuk olayda yara almazken, polisin Mescid-i Aksa'ya giden kapıları kapattığı belirtildi.
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çocuğun polis tarafından gözaltına alınma anları görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Çocuğun yere yatırılıp, gözaltına alınması
-Polislerin görüntüsü
-Olayı izleyen kalabalık
-Detaylar



Filistin Haber Ajansı, İsrail, Aksa, Güncel

Kaynak: DHA

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