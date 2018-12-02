İsrail Polisi Netanyahu'nun Yargılanmasını İstedi

İsrail
polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu
'nun hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle yargılanmasını istedi.
İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu
ve eşi hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeterli kanıt bulduğunu açıkladı. İsrail polisi, Netanyahu'nun yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından yargılanmasını tavsiye etti.
İsrail polisi, daha önce 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi ve oğlunun rüşvet aldığından şüphelenildiğini açıklamıştı. - TEL AVİV
Benjamin Netanyahu,İsrail
02 Aralık 2018 Pazar 14:24