Haberler » Güncel » İsrail polisinden Filistinli çocukların bulunduğu anaokuluna baskın - Haber

İsrail polisinden Filistinli çocukların bulunduğu anaokuluna baskın

İsrail polisi, Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenledi.

18.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:01İsrail polisinden Filistinli çocukların bulunduğu anaokuluna baskın
polisi, Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenledi.
İsrail polisi, silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenledi. Anaokulu Müdürü Rabab Awaida, yaklaşık 40 polisin silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle okula baskın düzenlediğini belirtti. Polis ekiplerinin çocukların çantalarında arama yaptığını söyleyen Awaida, baskının çocuklar arasında korku ve paniğe neden olduğunu kaydetti.
(İHA)

İsrail, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 22:40:41