İsrail Polisinden Filistinlilere "Anneler Günü" Yasağı

İsrail
polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs
'te Anneler Günü
'nü kutlama amacıyla düzenlenmek istenen kermese engel oldu.
Filistinli kadınlar, Selahaddin Caddesi üzerinde bulunan Fransız Kültür Merkezi
'nde her yıl Filistin'de 21 Mart
'ta kutlanan Anneler Günü dolayısıyla kermes düzenlemek istedi.
Kudüslü Kadınlar Derneği tarafından organize edilen ve el işi ürünlerin yer aldığı kermes İsrail polisince engellendi.
Filistinli kadınları zorla dışarı çıkaran İsrail polisi, kültür merkezinin kapısını kapattı. Polis
, kültür merkezinin kapısına İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın aldığı yasaklama kararının yazılı olduğu belgeyi astı. Söz
konusu belgede kapatma kararına gerekçe olarak kermesin "Filistin yönetimi tarafından finanse edildiği" iddiası gösterildi.
Filistin'de her yıl 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü'ne geçen yıl Kudüs Yunus Emre Türk
Kültür Merkezi ev sahipliği yapmıştı.
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Kaynak: AA