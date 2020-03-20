Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel - Haberler

İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri "yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele" gerekçesiyle engelledi.

20.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:16
İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel
İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri "yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele" gerekçesiyle engelledi.
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesine çıkan yollara sabah saatlerinden itibaren barikatlar kurdu.
Barikat ve engellemelere tepki gösteren Filistinliler, İsrail polisinin ses bombalı müdahalesiyle karşılaştı.
Çok sayıda Filistinli, yer yer arbedenin yaşandığı eski şehir çevresinde toplu halde namaz kıldı.
Harem-i Şerif avlusunda kılınan cuma namazına 500 kişi katılabildi
Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif avlularında kılınan cuma namazına sadece 500 kişinin ulaşabildiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail polisinin engeli, salgın endişesi ve olumsuz hava koşullarının da Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak sayısına etki ettiğine vurgu yapıldı.
Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, Kovid-19'un yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Mescid-i Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar almıştı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

WHO: "Korona virüse karşı 20 aşı geliştirildi" - Haber Çermik'te korona virüs toplantısı - Haber UND'den "Kovid-19 testi önce sürücülere yapılsın" talebi - Haber Havza'da üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Haber Belediyeye gelen 30 müteahhitle Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada görüşüldü - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading