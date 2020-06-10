İsrail polisinden gösteri yapan Filistinli kadınlara sert müdahale

Göstericilerin slogan atması Pankart detayları İsrail polisinin göstericilere müdahalesi Gözaltı detayları Göstericiyle röportaj İsrail polisi Kudüs'te 3 Filistinli kadını gözaltına aldı KUDÜS (AA) – İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te otizmli İyad Hallak'ın şehit edilmesine tepki...

10.06.2020 00:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 00:54
Göstericilerin slogan atması
Pankart detayları
İsrail polisinin göstericilere müdahalesi
Gözaltı detayları
Göstericiyle röportaj İsrail polisi Kudüs'te 3 Filistinli kadını gözaltına aldı
KUDÜS (AA) – İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te otizmli İyad Hallak'ın şehit edilmesine tepki amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale ederek 3 Filistinli kadını gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde engelli Hallak'ın şehit edilmesini protesto etti.
Bu sırada gösteriye engel olan İsrail polisinin 3 Filistinli kadını gözaltına aldığı aktarıldı.
Otizmli genç İyad Hayri Hallak, 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü otizmli Hallak'ın şehit edilmesi hakkında ilk kez konuşmuş ve "Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz. Tüm İsrailliler ve İsrail hükümeti olarak ailenin acısını paylaşıyoruz." demişti. İsrail polisinden gösteri yapan Filistinli kadınlara sert müdahale

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel, Haber

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