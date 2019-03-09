İsrail Polisinden, Kudüs'te Ordu Karşıtı Gösteri Düzenleyen Ortodoks Yahudilerine Sert Müdahale

Kudüs'te "Hapse gireriz, fakat asla orduya gitmeyiz" sloganıyla sokağa çıkan yaklaşık 500 Ortodoks Yahudi, İsrail polisinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

"HAPSE GİRERİZ FAKAT ORDUYA GİRMEYİZ" SLOGANLARI ATILDI

Ordu karşıtı tutumu ile bilinen Ortodoks Yahudi inancına bağlı yaklaşık 500 kişilik bir grup Kudüs'te "Hapse gireriz, fakat asla orduya gitmeyiz" sloganıyla gösteri düzenledi ve polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

GÖSTERİCİLERİ DAĞITMAK İÇİN TAZYİKLİ SU VE GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANDILAR

İsrail polisi göstericileri dağıtmak için tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve atlı polis birlikleri kullandı. Orduya çağrılan fakat çağrıyı reddeden bir Yahudinin tutuklanması üzerine başlayan protestolarda göstericiler oturma eylemi yaptı ve yolları bloke etti. Olaylarda en az 30 kişi gözaltına alındı.

İşte protesto sonrası yaşanan arbededen görüntüler;