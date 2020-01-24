İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa
'ya gelen Filistinliler İsrail
polisinin Mescid-i Aksa'da namazdan çıkan Filistinlileri zorla dışarı çıkarmasıFilistinlilerin tekbir getirerek slogan atması ve tepki göstermesi-İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.
Filistinliler, polisin müdahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karşılık verdi.