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-İsrail Polisinden Mescidi Aksa'ya Saldırı : 37 Yaralı

- İsrail polisinden Mescidi Aksa'ya saldırı : 37 yaralıKUDÜS - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile düzenlediği saldırıda 37 kişi yaralandı.

11.08.2019 13:18
-İsrail Polisinden Mescidi Aksa'ya Saldırı : 37 Yaralı
- İsrail polisinden Mescidi Aksa'ya saldırı : 37 yaralı
KUDÜS - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile düzenlediği saldırıda 37 kişi yaralandı.
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek için toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisinin müdahalesinde 37 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail polisi birkaç Filistinliyi de gözaltına aldı. Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin Aksa avlusundaki Kıble Mescidi'nin içerisine sığınan cemaatin üzerine de ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı.
-İsrail Polisinden Mescidi Aksa'ya Saldırı : 37 Yaralı

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Kaynak: İHA

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