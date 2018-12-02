İsrail Polisinden Netanyahu'nun Yargılanması İçin Tavsiye Kararı

02 Aralık 2018 Pazar 16:10



02 Aralık 2018 Pazar 16:10

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşinin rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanması için tavsiye kararı çıkardı.İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Menkul Kıymetler Komisyonu ile polisin olaya karışan başlıca şahıslar hakkında şüpheleri kanıtlayacak yeterli delile ulaştığı belirtildi.Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve güven ihlali suçlarının kanıtlanması konusunda altyapının oluştuğu aktarılan açıklamada, tavsiye kararının, Netanyahu'nun eşi Sara ile Bezeq medya şirketinin sahibi Elovictch'in yargılanmasını da kapsadığı ifade edildi.İsrail Başbakanı Netanyahu, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.Polisin aldığı kararın ardından Başbakan Netanyahu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Polisin benim ve eşim hakkındaki tavsiyeleri şaşırtmadı. Bu karar, soruşturma başlamadan önce alınmış ve sızdırılmıştı." ifadelerini kullandı.Kararın, "hukuki temelinin" olmadığını ileri süren Netanyahu, ilgili makamların olayı inceledikten sonra bir şey olmadığı sonucuna ulaşacağını söyledi.Muhalefetten Netanyahu'ya istifa çağrısıMuhalefetteki Siyonist Birlik Bloku lideri Tzipi Livni, İsrail polisinin tavsiye kararının ardından Netanyahu'yu istifaya çağırdı.Livni, İsrail halkının temiz bir yönetime sahip olma hakkı bulunduğunu ve kararın seçim yoluyla verileceğini belirtti.Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg de "Bu şimdiye kadar ki en ciddi rüşvet davası, şüpheye yer bırakmadı. Başbakan'a İsrail yasalarındaki en ciddi suçlar yöneltiliyor. Kamuya mal olmuş biri olarak görevine bir dakika daha devam etmemeli." ifadesini kullandı.Netanyahu'nun görevine devam etmesinin etik olmadığına işaret eden Zandberg, "Başbakan Netanyahu bugün istifa etmeli ve İsrail seçimlere gitmeli." dedi."Siyonist Kamp" Bloku Başkanı Yoel Hasson ile İşçi partisi lideri Avi Gabbay da Netanyahu'ya istifa etmesi çağrısında bulundu.Hakkında 4 ayrı yolsuzluk soruşturması bulunan ve bu soruşturmalarda en az 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" suçlamaları yöneltiliyor.Netanyahu ise yolsuzluk yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.