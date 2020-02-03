Haberler » Güncel » İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale - Haber

İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler), askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlediği gösteriye müdahale ederek, 13 kişiyi gözaltına aldı.

03.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:28
polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler), askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlediği gösteriye müdahale ederek, 13 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında 3 polis hafif şekilde yaralandı.
Başkent Tel Aviv'in yakınında yer alan Bney Brak kentinde toplanan çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi, askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasını protesto etti.
Bney Brak yakınındaki 4 numaralı otoyolda oturma eylemi yapan göstericiler yolu araç trafiğine kapattı.
, birbirlerine sarılarak oturma eylemini devam ettirmeye çalışan göstericilerden bazılarını zorla gözaltına aldı. Göstericilerin sayısı her geçen saat arttığı için polis yolu trafiğe açmakta yetersiz kaldı.
Atlı polisler yüzünden bazı göstericiler ezilme tehlikesi atlattı
Göstericilerin direnişinin kırılamaması üzerine atlı polisler devreye girdi.
Polisler, göstericileri dağıtmak ve yolu yeniden trafiğe açmak için atları protestocuların üzerine sürerken bazı göstericiler ezilme tehlikesi geçirdi.
İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale

Tel Aviv, İsrail, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 23:14:41