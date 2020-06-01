İsrail polisinin şehit ettiği zihinsel engelli Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail polisinin dün şehit ettiği 32 yaşındaki zihinsel engelli İyad Hayri Hallak'ın cenazesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te toprağa verildi.

01.06.2020 02:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:39
İsrail polisinin dün şehit ettiği 32 yaşındaki zihinsel engelli İyad Hayri Hallak'ın cenazesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te toprağa verildi.
İsrail makamlarından teslim alınan Hallak'ın cenazesi, Doğu Kudüs'teki baba ocağına getirildi.
Aile üyelerinden helallik alındıktan sonra Hallak'ın cenazesi yüzlerce Filistinlinin omuzlarında, tekbirler eşliğinde, Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesindeki El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'na ulaştırıldı.
Cenaze namazının ardından Hallak'ın naaşı, Selahaddin Caddesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi.
Zihinsel engelli İyad Hayri Hallak (32), dün Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın, üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı. İsrail polisinin şehit ettiği zihinsel engelli Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Haber

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