İsrail polisinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarında "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle yaraladığı Filistinli şehit oldu.

23.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:08
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarında "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle yaraladığı Filistinli şehit oldu.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Ebu Diys yakınlarındaki Container askeri kontrol noktasında bulunan polislere araçla saldırıda bulunan kişi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
Ağır yaralanan araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bir polisin de hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.
İsrail polisinden daha önce yapılan açıklamada, araç sürücüsü Filistinlinin olay sonrasında polislerin açtığı ateşle ağır yaralandığı kaydedilmişti.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor. İsrail polisinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Haber

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