İsrail polisinin zihinsel engelli Filistinliyi şehit etmesi protesto edildi

İsrailli aktivistler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te zihinsel engelli Filistinli İyad Hallak'ı şehit eden İsrail polisini protesto etti.

03.06.2020 00:18 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:24
İsrailli aktivistler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te zihinsel engelli Filistinli İyad Hallak'ı şehit eden İsrail polisini protesto etti.
Batı Kudüs'teki Yafa Caddesi'nde toplanan onlarca gösterici, 32 yaşındaki zihinsel engelli Hallak'ın İsrail polisince şehit edilmesini protesto etmek için cadde boyunca yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş sırasında "Filistinlilerin hayatları önemlidir", "İyad için adalet" ve "Filistinli olmak suç değildir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, bir süre oturma eylemi yaptı.
İsrail polisi göstericileri dağıtmak için zaman zaman müdahale ederken, birkaç aktivisti gözaltına aldı.
Göstericiler ayrıca uzun bir süre caddedeki tramvay yolunu da kapattı.
Öte yandan Kudüs'teki İbrani Üniversitesi önünde toplanan Filistinli öğrenciler, Hallak'ın şehit edilmesini protesto etti.
Göstericilere müdahale eden İsrail polisi, öğrencilerin ellerindeki Filistin bayraklarına el koydu.
Zihinsel engelli İyad Hayri Hallak (32), 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı. İsrail polisinin zihinsel engelli Filistinliyi şehit etmesi protesto edildi

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel, Haber

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