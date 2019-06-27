İsrail Rusya'yı hava sahasında GPS sinyallerini engellemekle suçladı

İsrail , Rusya'yı İsrail hava sahasındaki GPS sinyallerini engellemekle suçladı.

Rusya'nın Suriye 'nin kuzeybatısındaki Hmeymim Hava Üssü'nde kullandığı bir uydu sinyali bozucusuyla sinyallere müdahale ettiği öne sürüldü.

İsrail Havalimanları İdaresi, yaklaşık 3 haftadır İsrail hava sahasında sinyal sorunları yaşandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada pilotların Tel Aviv 'deki Ben Gurion Havaalanı'na inmekte zorlandıkları belirtildi.

Açıklamada, alternatif prosedürler uygulandığı için havalimanında bir güvenlik sorunu olmadığı da kaydedildi.

Pilotların iniş ve kalkışlarda GPS'e bağımlı olmayan bir navigasyon sistemi kullanmaya başladıkları bildiriliyor.

Rusya'dan yalanlama

Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoli Viktorov ise İsrail hava sahasındaki GPS sinyallerini engelledilerine yönelik iddiaları yalanladı.

Anatoli Viktorov, "yalan haberlerin" ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.

Norveç ve Finlandiya da geçmişte Rusya'yı, hava sahasındaki GPS sinyallerini engellemekle suçlamıştı.