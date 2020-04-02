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İsrail Sağlık Bakanı Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

02.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:24
İsrail Sağlık Bakanı Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşinin  koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bu açıklamanın ardından yetkililer, kendilerini evde karantina altına aldı.

İsrail Sağlık Bakanı Litzman ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov, Mossad Direktörü Yossi Kohen de tedbir amaçlı kendilerini evde karantina altına aldı. Daha önce Başbakan Binyamin Netanyahu da danışmanının testinin pozitif çıkmasının ardından evde kendisini karantina altına almıştı.

İSRAİL'DE SON DURUM

İsrail'de 6 bin 92 kişide koronavirüs tespit edilirken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 olarak açıklandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İsrail, Dünya
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