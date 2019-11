İsrail, sağlık çalışanlarını da hedef alıyor

Medics World Wide Başkanı Mehmet Ağırman, dünyanın her yerinde savaşlarda sağlık çalışanlarının dokunulmazlığı olduğunu belirterek, " İsrail tarafından son bir buçuk yılda 4 sağlık çalışanı hedef alınarak şehit edildi, yüzlercesi de yaralandı." dedi.Medics World Wide'ın (Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği) bu yıl ikincisini düzenlediği uluslararası " Filistin 'in Nabzı Durdurulamayacak" konferansı başladı.Konferansa Türkiye 'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden 22 ülkeden STK ve devlet kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Medics World Wide Başkanı Ağırman, Filistin'in Türkiye'ye uzak olmayan öneme sahip bir ülke olduğunu ifade ederek, Kudüs'ün özgür ve bağımsız olduğu dönemlerde tüm dünyada adalet üzerine hak nizamın kurulduğunu söyledi.- Sağlık çalışanları da hedef alınıyorFilistin ve Gazze'deki son duruma değinen Ağırman, ambargo ve ablukalarla birlikte Filistinlilerin hayatlarının daha da zorlaştığını vurguladı.Geçtiğimiz yıl mart ayında başlayan ve cuma günleri düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde çok sayıda şehit ve yaralının verildiğini ifade eden Ağırman, şöyle konuştu:"Gerçek mermilerin, gaz bombalarının kullanıldığı saldırılarda son bir buçuk yılda 316 kişi şehit oldu. Maalesef bunların yüzde 20'si de çocuklardan oluşmakta. Bu haftaki yürüyüşlerde 3 bin 500 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında çocuklar, gazeteciler ve sağlık çalışanları da yer alıyor. Bu 35 bin yaralıdan 19 bin tanesini hastanede tedavi edilmesi gerekecek kadar ciddi yaralılardan oluşuyor. Yaralanma biçimlerine baktığımızda bu saldırıların kasıtlı ve hedef gözetilerek yapıldığını gösteriyor. Dünyanın her yerinde savaşlarda sağlık çalışanlarının dokunulmazlığı olduğu halde İsrail tarafından son bir buçuk yılda 4 sağlık çalışanı hedef alınarak şehit edildi, yüzlercesi de yaralandı."- "Elimizden gelen bütün yardımları yapmaya hazırız"Konferansın ana sponsoru Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Filistin'de birçok meselesinin ana problemin işgal olduğunu ifade ederek, Utanç Duvarı nedeniyle Filistinli hastaların izin alarak hastanelere gidebildiğini, Gazze'de ise hastaların transferleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığını kaydetti.Kağıt üzerinde Filistin'in sağlık göstergelerinin dünyanın pek çok ülkesinden iyi durumda olduğunu belirten Kınık, fakat birçok sağlık çalışanının maaş alamadığını aktardı.Gazze Şeridindeki ablukanın en büyük destekçilerinden birisinin Filistin otoritesi ve Mısır olduğunu belirten Kınık, "Sorunlarla yüzleşip nedenlerini ortadan kaldıracak somut adımlar atmak durumundayız. Filistin'in dostları olarak daha önce yaptığımız gibi elimizden gelen bütün yardımları yapmaya hazırız. Türkiye'nin büyük fedakarlık yaparak inşa ettiği eğitim ve araştırma hastanesi maalesef çalıştırılamıyor. Bu hastanenin işletilebilmesi için Filistinli kardeşlerimizin işbirliği yapması, düzgün bir model önermesi gerekiyor." diye konuştu.- "Ağıtlar Türkçe, Arapça, Kürtçe, sevinç çığlıkları İbranice, İngilizce, Fransızca"TBMM Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, hem devlet hem milletin Filistin davasına büyük destek verdiğini bunun gelecekte de devam edeceğini dile getirdi.Yaşanan sorunu tanımlarken kullanılan 'Filistin sorunu' yönündeki ifadeye katılmadığını belirten Turan, sorunun 'İsrail sorunu' olduğunu vurguladı.Sağlıklı teşhiste bulunmadan tedavinin mümkün olmadığını aktaran Turan, şunları kaydetti:"Bugün dünyayı tehdit eden en büyük sağlık sorunu İsrail'dir. Önce bu gerçeğin altını çizmek ve bunu kabul etmek zorundayız. 29 Kasım 1977'de BM bu günü Filistin Halkıyla Dayanışma Günü ilan etmiş. İsrail kurulduğu günden bu yana yüzlerce kınama kararına imza atmış, Filistin halkının haklılığı her seferinde kayıt altına alınmış ancak İsrail yayılmacı politikalarına devam ediyor. Filistin halkının mağduriyeti ve mazlumiyeti de artarak devam ediyor. BM, bir kınama teşkilatı olmaktan öteye gidememiş adeta almış olduğu kararlarla İsrail'i yüreklendirmiştir."ABD ve Batılı ülkeleri İsrail'in saldırganlıklarına destek vermekle suçlayan Turan, "Bu coğrafyalarda akan kanın ve gözyaşının sonucunda oluşan ağıtlar Türkçe, Arapça, Kürtçe, Farsça söylenir. Ancak sevinç çığlıkları İbranice, İngilizce, Fransızca ve Almanca'dır." ifadelerini kullandı.Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa da konferansın BM'nin Filistin halkıyla dayanışma gününde yapılmasının anlamlı olduğunu belirterek düzenleyicilere teşekkür etti.Büyükelçi Mustafa, Türkiye'nin Filistin halkının ve davasının yanında yer aldığını, Filistinlilerin meşru halklarını uluslararası platformda savunduğunu dile getirerek, "Filistinliler Türkiye'nin hem devlet hem sivil toplum örgütlerinin hem halkının cesur ve kararlı duruşlarını takdir ediyor." dedi.Sağlık sektörünün gelişmesini engelleyen en büyük nedenin işgal olduğunu vurgulayan Mustafa, Batı Şeria ve Gazze arasındaki Filistin içindeki bölünmüşlüğün de birçok şeyi engellediğini kaydetti.Konferans bugün ve yarınki oturumlarla devam edecek.