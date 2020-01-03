Haberler » 3. Sayfa » İsrail, saldırı ihtimaline karşılık kayak merkezini kapattı - Haberler

İsrail, saldırı ihtimaline karşılık kayak merkezini kapattı

İsrail, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesinin ardından saldırı ihtimali nedeniyle kayak merkezini kapattığını duyurdu.

03.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:30 İsrail, saldırı ihtimaline karşılık kayak merkezini kapattı
, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesinin ardından saldırı ihtimali nedeniyle kayak merkezini kapattığını duyurdu.

İsrail Askeri Sözcüsü Avichay Adraee, Golan Tepeleri'nde Suriye sınırında bulunan Hermon Dağı'ndaki kayak merkezini saldırı riski nedeniyle kapattığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Haşdi Şabi'nin Halk Seferberlik Güçleri Sözcüsü Ahmed al-Assadi, "ABD ve İsrail, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani ve Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesinden sorumludur" açıklamasını yaptı. Assadi'nin açıklamasının ardından İsrail, saldırı ihtimaline karşı kayak merkezini kapattığını açıkladı.

İranlı yetkililer Süleymani'nin ölümüne ilişkin ABD'den intikam alacaklarını açıklamıştı. - TEL AVİV

İsrail, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:25   Kasım Süleymani, Trump'a, "Muhatabın benim" demişti - Haberler
12:24   İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine hangi ülke nasıl tepki verdi? - Haberler
12:19   Gasp şebekesi çökertildi - Haberler
12:18   İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu - Haberler
12:18   Kamyonet servis minibüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı - Haberler
12:17   Denizli'de 3 kedinin kimyasal madde ile telef edildiği iddiası - Haberler
11:56   Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: Süleymani suikastı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşledi - Haberler
11:54   ABD basınından korkutan senaryo: Süleymani'nin ölümü Orta Doğu sınırlarını aşan şiddet olaylarına dönebilir - Haberler
11:24   Rusya'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Ortadoğu'da tansiyon yükselecek - Haberler
11:15   Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin - Haberler
3.01.2020 12:28:32