İsrail Saldırıları Nedeniyle Liderlerini Anamadılar

Filistin
lideri Yaser Arafat
, ölümünün 14. yıldönümünde İsrail
saldırıları nedeniyle ölüm tarihi olan 10 Kasım
'dan 10 gün sonra Gazze Şeridi
'nde anıldı. Gazze halkı, Filistin lideri Yaser Arafat'ı ölümünün 14. yıldönümünde andı. Gazzeliler anma törenini İsrail saldırıları nedeniyle Arafat'ın ölüm tarihinden 10 gün sonra gerçekleştirebildi. Törene, direniş grupları temsilcileri başta olmak üzere Gazze'nin dört bir tarafından on binlerce Filistinli katıldı.
(İHA)
Yaser Arafat,Filistin,Gazze,İsrail
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:36