- İsrail saldırıları nedeniyle liderlerini anamadılar

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:37



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:37

- İsrail saldırıları nedeniyle liderlerini anamadılarGAZZE - Filistin lideri Yaser Arafat, ölümünün 14. yıldönümünde İsrail saldırıları nedeniyle ölüm tarihi olan 10 Kasım'dan 10 gün sonra Gazze Şeridi'nde anıldı. Gazze halkı, Filistin lideri Yaser Arafat'ı ölümünün 14. yıldönümünde andı. Gazzeliler anma törenini İsrail saldırıları nedeniyle Arafat'ın ölüm tarihinden 10 gün sonra gerçekleştirebildi. Törene, direniş grupları temsilcileri başta olmak üzere Gazze'nin dört bir tarafından on binlerce Filistinli katıldı.