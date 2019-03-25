İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Yaralandı

Filistin
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail
'in Gazze
'ye düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze şeridine hava saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv
yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. İsrail'den yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze'deki Hamas
mevzilerini vurmaya başladığı belirtilmişti.
(İHA)
Filistin, Gazze, İsrail, Güncel
Kaynak: İHA