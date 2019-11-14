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İsrail saldırısında öldürülen İslami Cihad komutanı ve ailesinin cenaze töreni

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketinin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ve 7 kişilik ailesi düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

14.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:26İsrail saldırısında öldürülen İslami Cihad komutanı ve ailesinin cenaze töreni
ordusunun Şeridi'ne gece gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketinin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ve 7 kişilik ailesi düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Gazze'nin Deyr Belah bölgesinde İsrail saldırısında hayatını kaybeden Sevarika ailesinden 3'ü çocuk 8 kişi için düzenlenen törene çok sayıda Filistinli katıldı.
Bölgedeki Mucahidin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından slogan ve tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınan naaşlar, Deyr Belah Kabristanlığına defnedildi.
İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İslami Cihad'ın önde gelen komutanlarından Sevarika ile ailesinden 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.
Ne olmuştu?
İsrail ordusu salı sabahı Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.
Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı. İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, İslami Cihad da İsrail tarafına 360'tan fazla roket fırlatmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile varılan ateşkesin sabah yerel saatle 05.00'da yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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