İsrail Saldırısında Şehit Olan 7 Filistinli Defnedildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:46



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:46

İsrail ordusunun dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentinin doğu sınırında düzenlediği saldırıda şehit olan 7 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.Aralarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından Nur Bereke'nin de olduğu 4 şehidin cenazesi, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde Hamza bin Abdulmuttalib Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Filistinli diğer 3 şehidin cenazesi de Beni Suheyla beldesi yakınındaki Absan el-Kebira beldesinde Ebu Bekir es-Sıddık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.Kassam Tugayları, dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar içlerine girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.Yaşanan çatışmada aralarında bir Kassam komutanın da bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada 1 askerinin öldürüldüğünü, 1 askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.