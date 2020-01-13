Haberler » Güncel » İsrail savaş uçakları aşırı yağışlardan zarar gördü - Haber

İsrail savaş uçakları aşırı yağışlardan zarar gördü

İsrail'de aşırı yağışlar nedeniyle ülkenin güneyindeki askeri havalimanında bulunan 8 savaş uçağında hasar oluştu.

13.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:46İsrail savaş uçakları aşırı yağışlardan zarar gördü
'de aşırı yağışlar nedeniyle ülkenin güneyindeki askeri havalimanında bulunan 8 savaş uçağında hasar oluştu.
Yerel basındaki haberlere göre, geçen hafta perşembe günü aşırı yağışlar nedeniyle İsrail'in güneyindeki Hatzor Askeri Havalimanı'nda su baskınları yaşandı. Havalimanındaki pistlerin yanı sıra iki hangarı su bastı.
Havalimanında yer yer 1,5 metreyi aşan su seviyesi nedeniyle İsrail Hava Kuvvetlerine ait 8 F-16 sular altında kaldı.
Uçaklardan beşinde hafif, üçünde ağır hasar oluşurken, yerel basına göre maddi zarar milyonlarca şekelle ifade ediliyor.
Hatzor Havalimanı'nın dün itibarıyla yeniden operasyonel hale geldiği, zarar gören uçakların tümünün tamir edilerek uçuşa hazır olacağı belirtildi.
İsrail'de geçen haftaki aşırı yağışlar bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına yol açmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:31  KAYIP BALIKÇILAR İÇİN 30 BALIKÇI TEKNESİ ARAMALARA KATILDI - Haber
12:31  Turhan: "Kanaldan çıkarılacak kazıyı Durusu Gölü ve Karadeniz arasındaki falezlerde dolgu olarak... - Haber
12:30  Adana'da, minibüste 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber
12:30  Özgür Gündem davasında savcı mütalaasını açıkladı - Haber
12:26  Samsun'dan kutsal topraklara 1685 hacı adayı gidecek - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:32:34