Haberler » Güncel » İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı - Haber

İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evini hedef alarak yıktı.

13.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:21
savaş uçakları, Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evini hedef alarak yıktı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde Filistinli Ebu Hadyd ailesinin evini hedef aldı. İsrail saldırısında evin tamamen yıkıldığı bölgede hasar meydana geldiği belirtildi.
Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde dün sabah saatlerinden bu yana İsralil'in düzenlediği hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
(İHA)
İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:02 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
12:02 Hindistan'da Babri Camisi tartışması sürüyor
12:01 Mersin'deki Miyav Park yenilendi
12:01 Kazada savrulan otomobil yol kenarındaki bisikletliye çarptı: 4 yaralı
12:00 Bilecik Valisi Şentürk, Pazaryeri'ni ziyaret etti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
11:02 Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
11:01 Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı
10:46 Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
10:36 Bayrampaşa'da metro istasyonunda taciz iddiası ortalığı karıştırdı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:02:47