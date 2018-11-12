12 Kasım 2018, 23:06

İsrail Savaş Uçakları Televizyon Kanalına Saldırdı

İsrail Savaş Uçakları Televizyon Kanalına Saldırdı

İsrail savaş uçaklarının Gazze’de Hamas’a ait Al-Aksa televizyonuna saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait Al- Aksa televizyonuna saldırı düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait Al-Aksa yerel televizyonu binasına saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırının ardından binanın tamamen yıkıldığı, birkaç kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'nin farklı bölgelerinde İsrail güçlerinin saldırılarında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. - GAZZE Hamas,Gazze,İsrail
12 Kasım 2018 Pazartesi 23:06



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