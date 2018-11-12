İsrail Savaş Uçakları Televizyon Kanalına Saldırdı

İsrail
savaş uçaklarının Gazze
'de Hamas
'a ait Al- Aksa
televizyonuna saldırı düzenlediği bildirildi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait Al-Aksa yerel televizyonu binasına saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırının ardından binanın tamamen yıkıldığı, birkaç kişinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'nin farklı bölgelerinde İsrail güçlerinin saldırılarında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. - GAZZE
Hamas,Gazze,İsrail
12 Kasım 2018 Pazartesi 23:06