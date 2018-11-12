- İsrail
savaş uçakları televizyon kanalına saldırdı
GAZZE - İsrail savaş uçaklarının Gazze
'de Hamas
'a ait Al- Aksa
televizyonuna saldırı düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait Al-Aksa yerel televizyonu binasına saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırının ardından binanın tamamen yıkıldığı, birkaç kişinin yaralandığı aktarıldı.Gazze'nin farklı bölgelerinde İsrail güçlerinin saldırılarında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Aksa,Hamas,İsrail
12 Kasım 2018 Pazartesi 23:22