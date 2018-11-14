İsrail Savunma Bakanı İstifası Edecek" İddiası

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:45



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:45

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese karşı çıktığı için istifa edebileceği iddia edildi.İsrail basını, partisi İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) kurmaylarıyla toplantı halindeki Liberman'ın Türkiye saati ile 14.00'te yapacağı basın toplantısında istifa edebileceğini ileri sürdü.Gazze'deki gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkese karşı çıktığı dile getiren Liberman'ın parti kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından istifa edip etmeyeceği netlik kazanacak.Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi İsrail meclisinde 5 sandalyeye sahip.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü ve Liberman'ın da içinde yer aldığı 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyor.Liberman'ın istifa etmesi halinde koalisyonun sandalye sayısı kritik sınıra, yani 61'e düşecek.Koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli İsrail meclisinde güvenoyu alması için 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.Savunma Bakanı'nın istifa etmesi halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceği ve İsrail'de erken seçimin gündeme gelebileceği belirtiliyor.Aşırı sağcı siyasetçi Avigdor Liberman, 2016'da Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.