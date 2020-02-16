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İsrail Savunma Güçleri'nin resmi hesabından kadın fotoğrafı paylaşıldı

İsrail Savunma Güçleri'nin resmi Twitter hesabında ayna karşısına geçmiş bir kadın fotoğrafı paylaşıldı. Kullanıcıların anlam veremediği paylaşıma bir kaç dakika sonra açıklık getirildi ve Filistin Kurtuluş Gücü Hamas'ın bu fotoğrafı, İsrailli askerlerin telefonunu hackleyip kullandığı ifade edildi.

16.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:03

Savunma Güçleri'nin resmi hesabında ayna karşısına geçmiş bir kadın fotoğrafı paylaşıldı. Kullanıcılar böyle bir paylaşımın neden yapıldığına anlam veremezken, bir kaç dakika sonra atılan yeni tweetle paylaşıma açıklık getirildi. Paylaşımda, Filistin Kurtuluş Gücü 'ın, İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyip bu kadın fotoğrafıyla sahte sosyal medya profilleri açtığı kaydedildi.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Paylaşımda, "Hamas, İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyerek bu fotoğrafları da içeren sahte sosyal medya profilleri oluşturuyor. Hamas'ın bilmediği bir şey var ki, İsrail istihbaratı bu tip kötü amaçlı yazılımları takip ediyor. Hamas'ın hack sistemi etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

BİNLERCE BEĞENİ VE PAYLAŞIM ALDI

İsrail Savunma Güçleri'nin yaptığı bu paylaşım, kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı ve beğeni aldı. Kullanıcıların ftoğrafın altına yaptığı eğlenceli yorumlar ise dikkat çekti.

İsrail Savunma Güçleri'nin resmi hesabından kadın fotoğrafı paylaşıldı

Twitter, İsrail, Hamas, Dünya


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