İsrail Şeyh Selheb ve Bukeyrat'ın Mescid-i Aksa Yasağını Uzattı

İsrail
makamları, Kudüs
Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa
'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ın işgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını uzattı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerince geçen pazar gözaltına alınan ve Mescid-i Aksa'ya bir hafta giriş yasağı verilerek aynı gün serbest bırakılan Şeyh Selheb ve Bukeyrat'ın Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma kararı uzatıldı.
İsrail makamları, Şeyh Selheb'in 40 gün, Şeyh Bukeyrat'ın 4 ay daha Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladı.
Şeyh Selheb, 22 Şubat'ta İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nı açmış ve beraberindeki Filistinliler ile burada namaz kılmıştı.
Bu gelişmenin ardından Şeyh Selheb ve Bukeyrat, İsrail güçlerince 24 Şubat'ta Doğu Kudüs'teki evlerine düzenlenen baskında gözaltına alınmıştı.
Şeyh Selheb ve Bukeyrat, Mescid-i Aksa'ya bir hafta giriş yasağı getirilerek gözaltına alındıkları aynı gün serbest bırakılmıştı.
Rahmet Kapısı'nın açılması
İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.
Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.
İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.
Filistinliler, 22 Şubat'ta 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
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Kaynak: AA