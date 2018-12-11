İsrail, Sınırdaki Operasyonun Düşmanca Niyet İçermediğini Lübnan'a İletti"

11 Aralık 2018 Salı 16:21



11 Aralık 2018 Salı 16:21

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in, geçen hafta sınır bölgesinde başlattığı operasyonun "düşmanca niyet taşımadığını" Washington aracılığıyla kendilerine ilettiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Avn, ülkesini ziyaret eden Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşmesinin ardından başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail'in geçen hafta "Hizbullah'a ait tünellerin bulunduğu" iddiasıyla sınıra yakın bölgede başlattığı hareketliliğe değindi."İsrail, ABD aracılığıyla, Kuzey Kalkanı operasyonunun düşmanca niyet barındırmadığını bize iletti. Bizim de düşmanca niyetimiz yok ve dolayısıyla barışa yönelik bir tehdit de yok." diyen Avn, sınırda ihtilaflı bölgelerin olduğundan dolayı birtakım tedbirler almak zorunda olduklarını dile getirdi.Ülkesindeki parlamento seçimlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala bir sonuca varamayan yeni hükümeti kurma sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Avn, şunları kaydetti:"Tüm tarafların arasında mutabakatı sağlamak için bir girişimde bulunduk. Bu girişimin sonuç vermesi gerekiyor, çünkü sonuç vermezse felaket olur. Lübnan, hükümeti kurmama risklerini taşıyamaz."Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen de Lübnan'ın içinden geçtiği zor duruma rağmen Suriyeli mültecilere yaptığı misafirperverliğini takdir etti.Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye girişiminin Avusturya ve Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini ifade eden Bellen, ülkesi ile Lübnan arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi olduğu ve daha da ileriye taşıma imkanlarına sahip olduklarının altını çizdi.Bellen, Lübnan-İsrail sınırında son günlerde yaşanan gelişmelere işaret ederek, "Benim tavsiyem, güney sınırı bölgesinde yaşananlara karşı sükuneti korumaktır." dedi.İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı. Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınlamıştı.Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı kaydedilmişti.Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) de İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiğini duyurmuştu.