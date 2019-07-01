01.07.2019 10:55
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İsrail, Suriye rejimini vurdu: 4 ölü

İsrail, Suriye rejimini vurdu: 4 ölü

İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Suriye 'deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Şam ve Humus kentlerindeki Esad rejimine ait mevzilerini vurduğunu duyurdu. Saldırıda aralarında bebeğin de bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, 2 Haziran'da Suriye'deki askeri mevzileri bombalamış, 10 kişi hayatını kaybetmişti. - ŞAM
Kaynak: İHA
Suriye , İsrail , Şam , 3. Sayfa

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