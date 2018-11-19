- İsrail
Tarım Bakanı, Mescid-i Aksa
'ya baskın düzenledi
KUDÜS - İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel
, işgal altındaki Doğu Kudüs
'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, dün sabah saatlerinde İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nin avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı açıklamada, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in dün sabah Mescid-i Aksa'nın Fas
(El-Meğaribe) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti.Geçtiğimiz Eylül
ayında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
'nun milletvekillerine Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından Ariel, Mescid-i Aksa'ya da baskın düzenlemişti. Ariel, Netanyahu'nun izni üzerine iki buçuk yıl sonra Harem-i Şerif'in avlusuna giren ilk İsrailli bakan olmuştu.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:47