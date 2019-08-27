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İsrail uçakları, Hamas'a ait bir mevziyi vurdu

İsrail uçakları, Gazze'nin doğusunda bulunan Hamas'a ait bir mevziyi vurdu.

27.08.2019 16:48 İsrail uçakları, Hamas'a ait bir mevziyi vurdu
İsrail uçakları, Gazze'nin doğusunda bulunan Hamas'a ait bir mevziyi vurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir askeri noktayı hedef aldığını duyurdu. İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı mevzinin Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğu kaydedildi. Açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e atılan rokete cevap olarak yapıldığı kaydedildi.

Adraee, dün akşam saatlerinde de Gazze'den İsrail'e roket atıldığını bildirmişti.

İsrail uçakları, dün Gazze'de Hamas'a ait birçok mevziyi vurmuştu. - TEL AVİV

İsrail, Gazze, Hamas, Politika

Kaynak: İHA

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