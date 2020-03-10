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- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya...

- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı Filistin'de vaka sayısı 29'ya yükseldi İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu.

10.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:28
- İsrail , Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı
Filistin 'de vaka sayısı 29'ya yükseldi
BATI ŞERİA - İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu.
Batı Şeria'daki İsrail Hükümetinin Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılması nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasında bulunan El-Kerame sınır kapısının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 kişide korona virüsü tespit edildiğini, vaka sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. - İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya...

Kaynak: İHA

Etiketler : Batı Şeria, Filistin, İsrail, Ürdün, Güncel

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