- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya...
- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı Filistin'de vaka sayısı 29'ya yükseldi İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu.
10.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:28
- İsrail , Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı Filistin 'de vaka sayısı 29'ya yükseldi
BATI ŞERİA - İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu. Batı Şeria'daki İsrail Hükümetinin Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılması nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasında bulunan El-Kerame sınır kapısının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.Filistin Sağlık Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 kişide korona virüsü tespit edildiğini, vaka sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.
BATI ŞERİA - İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu. Batı Şeria'daki İsrail Hükümetinin Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılması nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasında bulunan El-Kerame sınır kapısının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.Filistin Sağlık Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 kişide korona virüsü tespit edildiğini, vaka sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya...
Etiketler : Batı Şeria, Filistin, İsrail, Ürdün, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?