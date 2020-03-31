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İsrail yargısından "60 yaş üstü mahkumların Kovid-19 nedeniyle serbest bırakılması" talebine ret

İsrail yargısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 60 yaş ve üstü İsrailli mahkumların serbest bırakılması yönündeki talebi reddetti.

31.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:26
İsrail yargısından
İsrail yargısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 60 yaş ve üstü İsrailli mahkumların serbest bırakılması yönündeki talebi reddetti.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, bağımsız "İnsan Hakları Doktorları Derneği", Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 60 yaş ve üstü mahkumların serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu.
İsrail'deki en yüksek yargı mercii olan Yüksek Mahkeme ise söz konusu talebi reddetti.
Haberde, mahkemenin; hapishane yönetiminin mahkumların Kovid-19'dan korunması için gereken tüm önlemleri aldığını bildirerek söz konusu kararı verdiği kaydedildi.
İsrail Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Cezaevleri idaresi bugün biri Remle'deki Nistan Cezaevi diğeri Ofer Cezaevi'nde olmak üzere 2 gardiyanın Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yedioth Ahronoth, İsrail, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İsrail yargısından '60 yaş üstü mahkumların Kovid-19 nedeniyle serbest bırakılması' talebine ret - Haberler

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