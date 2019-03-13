İsrail Zindanlarında Bir Türk" Kitabı Çıktı

İsrail
'in tutukladığı Türk vatandaşı aktivist yazar Orhan Buyruk'un İsrail zindanlarındaki hatıraları ve Filistin
davasını konu edindiği "Siyonist Sorgu, İsrail zindanlarında bir Türk" kitabı okuyucuyla buluştu.
2016 yılında Kudüs
ve Mescid-i Aksa
'yı ziyaret için işgal altındaki Filistin topraklarına giden Orhan Buyruk, Tel Aviv Ben Gurion
Havalimanında gözaltına alınmış, 22 gün boyunca İsrail'in baskı, zulüm ve psikolojik işkencesine maruz kalmıştı.
Buyruk, 3 günü cezaevinde, 19 günü hücrede, 22 gün esir kalmış, 3 kez mahkemenin karşısına çıkarılmış, saatlerce sorgulanmıştı. Yazar, Sorgu sürecinde yaşatılan psikolojik baskıları, 35 saat aralıksız süren sorgu anlarını kitaba dönüştürdü.
Buyruk kitapta gözaltı sürecinden, tek kişilik hücreye, sorgulamalara, hapishane günlüklerine ve hapisteki Filistinlilerle yaşadığı ilginç anılara yer veriyor.
Yazar, kitabın son bölümünde İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki planlarını etraflıca inceliyor, okuyucuya Mescid-i Aksa'yı bekleyen tehlikeler konusunda uyarıcı görev üstleniyor.
Aksa, Filistin, İsrail, Güncel
Kaynak: AA