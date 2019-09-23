İsrailli Arap milletvekillerinden Netanyahu'nun rakibi Gantz'a destek

İsrailli Arap milletvekilleri, Benyamin Netanyahu'nun tekrar başbakan olmasını önlemek için, rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'a destek verme kararı aldı.

Geçen hafta yapılan genel seçimleri, Netanyahu ve Gantz başa baş tamamlamıştı ve şu anda iki lider de bir koalisyon hükümeti kurmaya çabalıyor.

Arap partilerinin oluşturduğu Ortak Liste Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmak istediklerini söylüyor.

Ortak Liste, 1992'den bu yana ilk kez bir adaya açık destek veriyor.

İsrail'de bu yıl içine iki kez genel seçim yapıldı. Nisan'daki seçimlerin ardından girişilen koalisyon görüşmelerinde sonuç alınamamış ve yeniden seçime gidilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise görüşmelerin bir kez daha çıkmaza girmesi olasılığı karşısında, yeni hükümette hem Gantz'ı Mavi ve Beyaz İttifakı hem de Netanyahu'nun Likud Partisi'nin yer almasını tavsiye etti.

Rivlin, ülkede bu yıl üçüncü bir genel seçime gidilmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ortak Liste'nin lideri Aymen Odeh de ittifakın önceliğinin Netanyahu'nun bir kez daha iktidara gelmesini önlemek olduğunu vurguladı.

Ortak Liste seçimlerde 13 sandalye kazandı. Bu 13 milletvekilinin destek vermesi halinde bile Gantz, 120 üyeli parlamentoda hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayamıyor.