Haberler » Güncel » İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Mescid-i Aksa'da gözaltına alındı - Haber

İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Mescid-i Aksa'da gözaltına alındı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli eski milletvekili Haham Yehuda Glick'i kısa süreliğine gözaltına aldı.

18.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:26İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Mescid-i Aksa'da gözaltına alındı
polisi, Mescid-i 'ya baskın düzenleyen İsrailli eski milletvekili Yehuda Glick'i kısa süreliğine gözaltına aldı.
İsrail basınında yer alan haberlerde, aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan ve fanatik Yahudileri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye teşvik eden Glick'in kuralları çiğnediği gerekçesiyle İsrail polisince Harem-i Şerif'in avlusunda gözaltına alındığı belirtildi.
Mescid-i Aksa'dan zorla çıkarılan Glick'in yakındaki bir polis merkezine götürüldükten kısa süre sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.
Adı sık sık Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla anılan Haham Glick, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili olarak bir süre parlamentoda görev yapmıştı.
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Milletvekili, İsrail, Haham, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:41:37