İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya Baskın

- Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick'in Mescid-i Aksa'ya baskınından detaylar KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşırı sağcı milletvekili Glick ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.
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03 Aralık 2018 Pazartesi 11:48