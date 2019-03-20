İsrailli Bakanın Faşizm Temalı Reklam Filmi Ülkeyi Karıştırdı!

Geçtiğimiz yıllarda "Filistinli anneler de bir daha terörist doğurmaması için öldürülmeli" gibi skandal sözleri sarf eden İsrail Adalet Bakanı Ayalet Şaked, yeni bir skandala imza attı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken genel seçim öncesinde kampanyalar şiddetlendi. Ayalet Şaked'in lideri olduğu aşırı sağcı "Yeni Sağ" Parti sosyal medya için çektiği seçim kampanyası filmi eleştirilerin hedefinde. İsrail'de seçime iki hafta kalana dek televizyonda siyasi reklam yayımlanamadığı için partiler çektirdikleri video klipleri sosyal medyada yayınlıyor.

"DEMOKRASİ GİBİ KOKUYOR"

Adalet Bakanı Şaked filmde 'Yargı Reformu', 'Güçlerin Ayrılığı', 'Yüksek Mahkeme'yi sınırlamak' gibi kavramlar fısıldıyor. Tüm bunlar, Şaked'in Yüksek Mahkeme yargıçlarını milletvekilleri ve kabinenin atamasını, Yüksek Mahkeme'nin reddettiği yasaların meclis tarafından yeniden yürürlüğe sokulabilmesini, yargının etkinliğini azaltıp yürütmeye daha fazla yetki kazandırmayı amaçlayan programının bir parçası. En son sahnede üzerine 'Faşizm' isimli bir parfümü sıkan Şaked "Bence bu demokrasi gibi kokuyor" diyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Şaked videoda ironi yaptığını söyledi ancak sosyal medyada birçok kullanıcı İsrailli Bakan'ın faşizmi desteklediğini savundu. İsrail Yüksek Mahkemesi hafta başında Arap Blokunun seçimlere girmesine izin vermiş, aşırı sağcı bir lidere de seçimlerde yasak getirmişti. Her iki karar da Şaked ve taraftarlarında tepkiyle karşılanmıştı.